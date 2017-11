Steam: Gratiswochenende mit Endless Space 2, NIS-Sale und mehr

PC MacOS

Bei Steam könnt ihr an diesem Wochenende das 4X-Weltraumstrategiespiel Endless Space 2 (Testnote: 7.0) bis zum kommenden Montag, den 20. November, um 19 Uhr (deutscher Zeit) kostenlos ausprobieren. Der Download ist 10,5 GB groß. Das Spiel ist darüber hinaus für die Dauer der Gratis-Spielzeit um die Hälfte im Preis reduziert. Darüber hinaus wurde ein auf Steam ein Publisher-Sale von NIS America gestartet, bei dem ausgewählte Titel, wie A Rose in the Twilight, Disgaea 2 und Yomawari - Night Alone günstiger angeboten werden. Hier einige Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr wie immer unter dem Quellenlink):