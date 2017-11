Pillars of Eternity 2: Beta bereits spielbar // Neuer Trailer mit Ingameszenen

PC Linux MacOS

Obsidian Entertainment hat direkt mehrere Neuigkeiten am Start. Zum einem ist die Definitive Edition von Pillars of Eternity erschienen. Diese enthält neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen The White March Teil 1 und 2. Zusätzlich gibt es auch einen neuen kostenfreien DLC mit dem Namen Deadfire Pack. Er enthält neue seelengebundene Gegenstände, Outfits und Charakterportraits im Stil der kommenden Fortsetzung Pillars of Eternity 2 - Deadfire.

Für den Nachfolger ist diese Woche die sogenannte Backer-Beta erschienen. Alle Spieler, die das Spiel auf der entsprechenden Stufe bei der Crowdfunding-Aktion unterstützt haben, können sich einen ersten Eindruck von dem Spiel machen. Ebenso wurde ein neuer Trailer mit Ingameszenen veröffentlicht, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt. Das Spiel wurde mit einem Rekordergebnis von über 4,4 Millionen US-Dollar auf Fig.co finanziert und soll 2018 erscheinen.