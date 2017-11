Super Mario: Animationsfilm von den Minions-Machern geplant

Während Mario in der Spielebranche schon seit NES-Zeiten zu absoluten Kultfiguren gehört, konnte der von Shigeru Miyamoto erschaffene Spielheld in der Filmindustrie bisher keinen Ruhm erlangen. Nur ein einziges Mal im Jahre 1993 wagte Nintendo mit Hollywood Pictures den Versuch, den Ex-Klempner und seinen Bruder Luigi auf die große Leinwand zu bringen, doch die Super Mario Bros. getaufte Verfilmung des Regie-Duos Annabel Jankel und Rocky Morton mit Bob Hoskins und John Leguizamo in den Hauptrollen wurde ein kompletter Flop. Jetzt, knapp 24 Jahre später, will das Filmstudio Illumination Entertainment einen neuen Versuch riskieren.

Einer aktuellen Meldung des Wall Street Journals zufolge soll sich das 2007 von Chris Meledandri gegründete Studio, das unter anderem Animationsfilme, wie Pets, Der Lorax, Ich - Einfach unverbesserlich und das Spin-off Minions erschuf, derzeit in entsprechenden Verhandlungen mit Nintendo befinden und kurz vor der Einigung stehen. Laut der Redaktion handelt es sich um den „größten Lizenzdeal des Jahres“. Konkrete Zahlen werden allerdings nicht genannt. Passend zu den bisherigen Arbeiten der Macher soll dieses Mal keine Live-Action-Adaption, sondern ein moderner Animationsfilm geplant sein. Nintendo soll bei dem Projekt großes Mitspracherecht haben und Shigeru Miyamoto als Produzent persönlich in den kreativen Prozess involviert sein.