Starcraft 2 steht ab sofort per Free-to-play-Modell bereit

PC MacOS

Vor rund zwei Wochen hatte Blizzard Entertainment auf der hauseigenen Blizzcon angekündigt, dass Starcraft 2 in Kürze kostenlos spielbar sein wird – jetzt wurde der Wechsel zum Free-to-play-Modell durchgeführt. Ab sofort könnt ihr gratis sowohl die gesamte Wings of Liberty-Kampagne (im Test: Note 9.5) als auch Multiplayer-Partien im ungewerteten Modus angehen. Auch im Ranked-Modus könnt ihr euch beweisen. Um diesen freizuschalten, müsst ihr jedoch zehn erste Siege des Tages im ungewerteten Modus erreichen. Koop-Kommandanten stehen in der kostenlosen Variante von Starcraft 2 bis Stufe 5 zur Verfügung – dazu zählen auch die jetzt veröffentlichten Charaktere Mira Han und Matt Horner.

Solltet ihr Wings of Liberty bereits besitzen, dürft ihr euch ebenfalls über eine kostenlose Dreingabe in Form der Heart of the Swarm-Kampagne (im Test: Note 9.5) freuen. Zu viel Zeit mit der Einlösung des Geschenks solltet ihr euch jedoch nicht lassen. Das Angebot gilt nur bis zum 8. Dezember. Darüber hinaus soll es weiterhin Premium-Inhalte geben.

Der Download des Clients steht auf der offiziellen Website bereit.