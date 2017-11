Injustice 2: Jetzt auf Steam und im Windows Store verfügbar

PC XOne PS4

Wie bereits angekündigt, ist inzwischen auch die PC-Version von Injustice 2 (lest hier den Test zu Injustice 2 (PC): 8.5) erhältlich. Sowohl die für 49,99 Euro erhältliche Standardversion, als auch die Ultimate Edition für 79,99 Euro, werden derzeit exklusiv in digitaler Form über Steam, sowie den Windows Store vertrieben. Die Ultimate Edition bietet Zugriff auf neun weitere Kämpfer. Ebenfalls enthalten sind drei Skins, die Flash, Green Lantern und Supergirl in alternative Charaktere einschließlich neuer Stimmen verwandeln. Besitzer der Standardversion können einzelne Inhalte bei Bedarf auch separat zukaufen.

Als empfohlene Hardware werden acht Gigabyte Arbeitsspeicher, sowie Grafikkarten ab NVIDIA GeForce GTX 780 oder AMD Radeon R9 290 oder RX 570 genannt. Für die PC-Version setzt der Publisher WB Games, zusätzlich zum Vertrieb über die genannten Plattformen, auf den zuletzt regelmäßig recht schnell ausgehebelten Kopierschutz Denuvo Antitamper. Belastbare Angaben zur Downloadgröße liegen noch nicht vor. Die Beta-Version benötigte jedenfalls knapp 36 GB. Auf der Festplatte werden daher mindestens 52 GigaByte an Platz benötigt.