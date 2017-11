Rainbow Six - Siege: Ubisoft kündigt Gratiswochenende an

PC XOne PS4

Ubisoft Montreal hat ein Gratiswochenende für seinen Online-Taktik-Shooter Rainbow Six - Siege (Testnote: 7.0) angekündigt. Dieses beginnt bereits am kommenden Donnerstag, den 16. November und wird bis nächste Woche Montag, den 19. November andauern. Die kostenlose Spielphase findet auf allen unterstützten Plattformen (PC, Xbox One und der PS4) statt.

Den Angaben des Spieleherstellers zufolge werden die Konsolenspieler ihre Xbox-Live-Gold-oder PS-Plus-Mitgliedschaft benötigen, um das Spiel spielen zu können. Unklar ist bisher, ob die PS4-Version des Spiels damit von Sonys Playstation-Gratis-Multiplayer-Event ausgeschlossen wird. Im Zeitraum vom 16. bis 27. November ist das Spiel zudem um die Hälfte im Preis reduziert. Solltet ihr euch für den Kauf entscheiden, werden alle eure erreichten Fortschritte mit übernommen.