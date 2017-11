Humble Care Package Bundle mit 27 Spielen gestartet

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Humble hat ein neues Bundle für die Schnäppchenjäger geschnürt. Dieses Mal gibt es keine üblichen Preisstufen, sondern nur ein großes Paket für 30 Dollar (etwa 25 Euro), das 27 Spiele umfasst (Gesamtwert laut Humble 385 US-Dollar / 326 Euro). Unter anderem sind Titel, wie Stardew Valley, Darkest Dungeon (Testnote: 8.0), Psychonauts, She Remembered Caterpillars und Starbound enthalten. Die Einnahmen gehen an die Wohltätigkeitsorganisationen American Red Cross, Direct Relief, Save the Children, GlobalGiving und Doctors Without Borders. Ihr könnt den Betrag frei zwischen diesen Organisationen aufteilen. Nachfolgend das Bundle im Detail: