Gratis "Auf´s Haus" bei Origin: Pflanzen gegen Zombies GOTY

Electronic Arts bietet im Rahmen der „Auf’s Haus“-Aktion auf seiner Online-Plattform Origin wieder kostenlos ein Spiel für eure Spielebibliothek an. Diesmal handelt es sich um den Tower-Defense-Titel Pflanzen gegen Zombies (Testnote: 8.5) von PopCap Games, das hier in der „Game of the Year Edition" vorliegt und bei dem es darum geht, das eigene Haus mit Hilfe wehrhafter Pflanzen gegen die anrückenden Zombie-Horden zu verteidigen.

Das Spiel bietet insgesamt 50 knifflige Levels, 26 verschiedene Zombie-Typen, 49 verschiedene Pflanzenarten, sowie fünf Spielmodi, darunter den Puzzle-, Überlebens- und den Adventure-Modus. Das Angebot ist wie immer zeitlich begrenzt, wer sich den Titel also für seine Spielesammlung sichern möchte, sollte sich nicht allzu viel Zeit damit lassen.