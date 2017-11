Total War Saga - Thrones of Britannia: Neues Strategiespiel angekündigt

PC

Creative Assembly hat mit Total War Saga - Thrones of Britannia den ersten Teil einer neuen Reihe innerhalb des Total-War-Franchises angekündigt. Anders als in der Hauptserie, werden die Spiele in dieser Reihe nicht ganze Epochen behandeln, sondern sich auf bestimmte historische Ereignisse, Kulturen und Schauplätze fokussieren. So wird euch das Spiel in das Jahr 878 auf die Insel Britannien entführen, in die Zeit kurz nach der blutigen Invasion durch die Söhne des Wikingerkönigs Ragnarr Loðbrók, die sich für den Tod ihres Vaters gerächt haben und nun Siedlungen in den Gebieten errichten, die sie zuvor plünderten. Und während Alfred der Große danach strebt, die Insel unter einem Banner zu vereinen, erheben die ehrgeizigen Herrscher von England, Schottland, Irland und Wales in ihrer Gier den Anspruch auf den Thron...

Total War Saga - Thrones of Britannia basiert laut dem Entwicklerstudio auf einer verbesserten Version der Attila-Engine und soll insgesamt zehn spielbare Fraktionen bieten, darunter Angelsachsen, Wikinger-Siedler und bestimmte gälische Klans. Das Team verspricht neue, einzigartige Fraktions- und Kulturen-Mechaniken mit tiefgründigen Erzählungen und Charakterentwicklungen zu liefern. Dabei sollt ihr im Verlauf des Spiels mächtigere und wirkungsvollere Entscheidungen als in bisherigen Spielen des Franchises treffen können. Weitere Features und konkrete Details zu den Fraktionen wollen die Macher später verraten. Das Spiel soll irgendwann nächstes Jahr für den PC erscheinen. Erstes Gameplay soll im Frühling präsentiert werden. Einen ersten Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: