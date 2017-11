Battlefront 2: EA reagiert auf Kritik und passt Preise für Helden an

PC XOne PS4

Seitdem Fan-Berechnungen laut wurden, dass die Freischaltung der Helden in Star Wars - Battlefront 2 mit reinen Ingame-Verdiensten 40 Stunden oder mehr in Anspruch nehmen könne, sahen sich EA und Dice massiver Kritik ausgesetzt. Zunächst versuchte der Publisher auf Reddit noch, diese Form des Designs durch "Stolz und Erfüllung" zu begründen, die sich beim Spieler breitmachen sollten. Doch die Rechtfertigung von EA bewirkte das erhoffte Gegenteil: Der Beitrag wurde mittlerweile so oft wie kein anderer auf der Plattform negativ bewertet – aktuell ganze 638.000 mal. Bedauerlicherweise schlugen einige Spieler deutlich über die Stränge, indem sie Mitarbeitern der betroffenen Firmen Morddrohungen schickten.

Nun haben EA und Dice ein weiteres Mal reagiert und die Preise für die Helden drastisch reduziert. Wie Executive Producer John Wasilczyk von Dice bekannt gab, werden die Kosten jeweils auf ein Viertel reduziert. Luke Skywalker und Darth Vader kosten demnach 15.000 Credits, Imperator Palpatine, Chewbacca und Leia 10.000 Credits, und Iden 5.000 Credits. Im Gegenzug wurde ersten Berichten zufolge aber auch die Belohnung für das Beenden der Solokampagne angepasst. Gab es dafür bisher bei einem Presse-Testevent 20.000 Credits, erhaltet ihr in der jetzigen Fassung nur noch 5.000 Credits für das Durchspielen.

Unser Test zur Kampagne von Star Wars - Battlefront 2 erscheint heute. Für den Multiplayer-Test nehmen wir uns ein paar Tage mehr Zeit, um nicht zuletzt das Thema Mikrotransaktionen genau unter die Lupe nehmen zu können.