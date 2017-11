Black Friday Sale: Microsoft kündigt Spiele- und Hardware-Angebote an

XOne

Microsoft wird dieses Jahr im Rahmen der vorweihnachtlichen Black-Friday-Aktion wieder mit verschiedenen Angeboten aufwarten. So können sich die Schnäppchenjäger laut dem Redmonder Hersteller auf günstige Konsolen-Bundles, Controller, Gold-Abonnements und Xbox Game Pässe ab einem US-Dollar, sowie diverse Spiele-Rabatte im Xbox Game Store freuen.

Die Aktion findet im Zeitraum zwischen dem 16. und dem 27. November statt, wobei täglich neue Angebote hinzukommen sollen. So werdet ihr zwischen dem 23. und 27. November etwa eine Xbox One S zum Preis von 189 US-Dollar erwerben können, was laut Microsoft der bisher günstigste Preis im Store für das Gerät sein wird. Der Black Friday-Spiele-Sale beginnt am 17. November und wird mehr als 500 Titel umfassen, die teilweise bis zu 65 Prozent im Preis reduziert sein werden. Einige Beispiel-Deals aus der anstehenden Aktion findet ihr unter dem Quellenlink (die Preisangaben in Euro wurden bisher noch nicht veröffentlicht).