Cryptarium: Entwickler starten Patreon-Kampagne

PC Linux MacOS

Der auf GamersGlobal unter dem Usernamen turritom bekannte User Thomas Schreiter und seine vier Mannen haben für ihren Roguelike-Dungeoncrawler Cryptarium (Details findet ihr im Artikel:Cryptarium – Indie-Mixtur aus Dark Souls und Binding of Isaac) eine Patreon-Kampagne gestartet. Aktuell gibt es vier Unterstützungsstufen, zwischen denen ihr euch entscheiden könnt:

Goblin

Die kleinste Stufe erfordert einen Einsatz von monatlich einem US-Dollar und ist als reine Unterstützung gedacht. Auf der Stufe erhaltet ihr zwar weder Zugriff auf das fertige Spiel, noch auf eine Vorabversion. Allerdings könnt ihr euch Tutorials und Videos zu dem Spiel anschauen und dürft einen besonderen Discord-Channel betreten.

Mumie

Die zweite Stufe verlangt von euch einen monatlichen Tribut von 5 US-Dollar. Hierbei erhaltet Ihr bereits Zugriff auf die vollständige Vorvorvor-Alpha-Version des Spiels, die monatlich aktualisiert wird und neue Gegner und Gegenstände enthalten soll. Darüber hinaus sind alle Vorteile der Goblin-Stufe inklusive.

Held

Auf diese Stufe begebt ihr euch durch den Einsatz von 10 US-Dollar. Sie bietet euch das gute Gefühl, die Entwickler noch mehr unterstützt zu haben und werdet außerdem in den Credits namentlich erwähnt.

Boss

Die letzte Stufe kostet monatlich 20 US-Dollar und beinhaltet ebenfalls die Vorteile der kleineren Stufen sowie einen Steam-Key für das fertige Spiel. Um das fertige Spiel zu erhalten reicht, laut Schreiter, eine einmalige monatliche Unterstützung auf Boss-Niveau aus.

Erstes Ziel der Kampagne ist das Engagement eines professionellen Voiceactors, der die Vertonung eines Feindes übernehmen soll. Dazu soll es ein Making-of-Video von den Tonaufnahmen geben. Schreiter und sein Team arbeiten seit drei Jahren an dem Spiel und bieten euch regelmäßig per Twitchstream einen tieferen Einblick in die Entwicklung. Das fertige Spiel erhaltet ihr auch dann, wenn ihr die Entwickler über Patreon mit insgesamt 20 US-Dollar unterstützt. Also beispielsweise mit 20 Monaten auf der Goblin-Stufe.