Ghosts of the Precursors: Schöpfer von Star Control 2 arbeiten an inoffiziellem Sequel

Das Bild zeigt das Cover von Star Control 2.

Nahezu 25 Jahre ist es her, dass mit Star Control 2 - The Ur-Quan Masters des Entwicklerstudios Toys for Bob ein Weltraum-Abenteuer veröffentlicht wurde, das inzwischen als Kultspiel gilt und nicht nur in der Retro Gamer 4/2013 als eines der 20 einflussreichsten PC-Spiele der 90er Jahre beschrieben wird.

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Jubiläums gaben Fred Ford und Paul Reiche III. – die Schöpfer und Entwickler des Titels – vor wenigen Tagen preis, dass sie an einem neuen Titel namens Ghosts of the Precursors arbeiten, der derzeitigen Angaben zufolge ein „direktes Sequel zu Star Control 2“ darstellen wird. Nicht unerwähnt bleiben sollte an dieser Stelle, dass es sich beim kommenden Toys-for-Bob-Titel um eine inoffizielle Fortsetzung handelt, da die Markenrechte am Star Control-Franchise seit Mitte 2013 beim Unternehmen Stardock Systems liegen (das an einem eigenen Star-Control-Spiel arbeitet).

Im entsprechenden Blogposting lässt das Entwicklerduo unter anderem die Realisierung des Spiels Revue passieren und erwähnt beispielsweise, dass „neben viel Herzblut und der Liebe für klassische Science Fiction auch der eigene, schrullige Sinn für Humor“ in das Projekt eingeflossen sind. Trotz zahlreicher Unterstützungen seitens „vieler talentierter Freunde und Mitarbeiter“ war die Fertigstellung seinerzeit „eine Herkulesleistung“ – sowohl hinsichtlich der Anstrengung als auch der Aufregung.

Seitdem, so Toys for Bob weiter, erreichten die beiden Entwickler immer wieder Anfragen von Fans, die nach einem Sequel fragen beziehungsweise dieses gar fordern. Bislang lautete die Antwort darauf stets, dass man solch ein Projekt „wirklich gern realisieren möchte, jedoch auf den richtigen Zeitpunkt gewartet werden muss“. Mit der sinngemäßen Formulierung „die Sterne verfügen endlich über die richtige Konstellation“ ist dieser Moment nun offensichtlich gekommen

Ford und Reiche III. weisen darauf hin, dass sie sich für ihr „leidenschaftliches Projekt“ die Zeit nehmen werden, um ein „wahres Sequel“ zu realisieren. Zwar befindet sich das Vorhaben derzeit in einer „sehr, sehr frühen Phase der Entwicklung“ – weshalb auch noch keine weiteren Details existieren –, interessierten Spielern wird jedoch versichert, dass Ghosts of the Precursors nicht nur Original-Alienrassen oder -Raumschiffe, sondern zum Beispiel auch neue Spezies bieten wird.