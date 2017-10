Age of Empires - Definitive Edition: Veröffentlichung auf 2018 verschoben

PC XOne

Die auf der E3 2017 angekündigte Age of Empires - Definitive Edition sollte ursprünglich in der nächsten Woche, am 19. Oktober, erscheinen. Doch kurzfristig haben sich die Entwickler nun dazu entschlossen, die Veröffentlichung auf Anfang 2018 zu verschieben.

In dem Update begründen die Entwickler ihre Entscheidung damit, dass die Definitive Edition sich zu mehr als "nur" einem Remaster entwickelt habe. "Die Herausforderung einen Klassiker neu zu veröffentlichen ist genau das: Es ist ein Klassiker und dieser verdient es mit Respekt behandelt zu werden" schreiben sie. Weiter führen sie aus, dass sich die Anforderungen an ein Genre ständig weiterentwickeln würden, ebenso die Technik und damit einhergehend auch die Erwartungen der Spieler an das fertige Produkt. Sie sehen ihre Herausforderung darin, die Erfahrung nicht so zu schaffen wie sie tatsächlich war, sondern diese in der Art umzusetzen, wie wir uns an sie erinnern. Dabei haben sie schlicht die Zeit unterschätzt, die es benötigt diese Grundlagen, wie zum Beispiel die Wegfindungs-KI, zu überarbeiten.

Die nun verfügbare Zeit wollen die Entwickler auch für eine Verlängerung der Closed-Beta-Phase nutzen, um mehr Feedback einzusammeln. Zu diesem Zweck planen sie weitere Spieler einzuladen. Falls ihr Interesse daran habt, an dieser erweiterten Testphase teilzunehmen, könnt ihr euch auf der offiziellen Seite zu Age of Empires dazu anmelden.