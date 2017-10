Lawbreakers: PC-Version zeitweise nur mit 13 aktiven Spielern

PC PS4

Lawbreakers, der Online-Shooter des Gears-of-War-Schöpfers Cliff Bleszinski, hat ein neues Tief bei den Spielerzahlen erreicht. Obwohl im Vorfeld durchaus von den Beta-Testern gelobt, hat das Spiel seit seinem Release im August auf Steam mit dem Spielerschwund zu kämpfen. Ende September war der Titel im Rahmen eines Gratiswochenendes kostenfrei für alle spielbar, doch selbst dann konnten laut Steam-Spy lediglich 1.055 aktive Steam-Spieler verzeichnet werden.

Nach dem Gratiswochenende setzte das Spiel seinen Sturzflug fort. Zeitweise waren am vergangenen Mittwoch auf den Live-Server gerade mal 13 Spieler aktiv (was immerhin noch für ein Fünf-gegen-Fünf-Duell reichte). Ansonsten pendelte der Titel in den vergangenen zehn Tagen zu seinen besten Zeiten zwischen 80 und 170 Spielern. Zur PS4-Version des Spiels fehlen zwar nach wie vor konkrete Zahlen, allerdings machten die US-Kollegen von Gamespot mit dieser bereits im September keine guten Erfahrung. Laut eigenen Angaben warteten die Redakteure über 45 Minuten lang im Matchmaking und mussten schließlich frustriert aufgeben.

Wer in nächster Zeit also mit dem Kauf von Lawbreakers liebäugelt, sollte sich der Tatsache bewusst sein, dass er unter Umständen wenig bis gar keine Mitspieler für seine Online-Partien findet. Eine Singleplayer-Kampagne bietet das Spiel (als möglichen weiteren Kaufgrund) nicht.