USK äußert sich zu den Themen Lootboxen und Jugendschutz

An Lootboxen scheiden sich die Gemüter nicht nur der deutschen Spieler. In der vergangenen Woche hat die Freiwillige Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware GmbH, kurz USK, welche die verbindlichen Altersfreigaben für Computerspiele bei uns in Deutschland vergibt, nach einigen ihrer internationalen Schwesterorganisationen nun ebenfalls eine offizielle Stellungnahme zu diesem Themenkomplex veröffentlicht.

Auf die konkrete Frage, ob Lootboxen Glücksspiel sind, kann auch die USK keine abschließende Antwort geben. Denn, so die USK, man erhalte für das eingesetzte Geld ein, wenn auch zufällig generiertes, Item, was nach der "üblichen Auffassung bisher" nicht als Glücksspiel gelte – und vergleicht die Lootboxen aus Computerspielen mit Losen auf dem Jahrmarkt, Panini-Bildern und Figuren aus Überraschungs-Eiern. Die USK sieht aber auch das Problem welche die Geschäftspraktik mit den zufälligen Belohnungen mit sich bringt. Sie beantwortet die Frage ob Lootboxen unproblematisch wären mit einem klaren "Nein". Das Problem wäre jedoch eher die spätere Verwertung der Lootbox-Items auf den Seiten von Drittanbietern, von denen einige "schlichtweg nicht zulässig" seien. Die Aufgabe der USK sei aber der Jugendschutz nach den Regelungen des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) und des Jugendmedienstaatsvertrages (JMStV), während Glücks- und Gewinnspielelemente hierzulande im Glücksspiel-Staatsvertrag (GlüStV) geregelt wären und damit der Prüfung anderer Institutionen unterliegen würden. Eltern rät sie, sich mit dem (Computerspiel-)Konsum ihrer Kinder auseinanderzusetzen und bietet generelle Hilfe in Form eines Elternratgebers an, der in Zusammenarbeit mit der Stiftung Digitale Spielekultur entstand.

Damit befindet sich die USK mit ihrer Meinung im großen und ganzen auf einer Wellenlänge mit ihren internationalen Pendants. Die europäische Organisation zur Vergabe von Altersempfehlungen PEGI (Pan-European Game Information) geht, nach der Aussage ihres Direktors Dirk Bosmans auf eine Anfrage der Webseite wccftech.com, konform mit der Aussage des amerikanischen ESRB (Entertainment Software Rating Board), das Lootboxen nicht als Glücksspiel ansieht. Diese Prüfung falle "in die Verantwortung einer nationalen Glücksspielkommission", so Bosmans und führt weiter aus, dass erst wenn diese Instanz Lootboxen als Form des Glücksspiels ausweisen würde, die Prüforganisationen ihre Kriterien anpassen müssten. Dem Magazin Eurogamer sagte Bosmans "Lootboxen gelten derzeit nicht als Glücksspiel: Sie bekommen immer etwas wenn sie eine kaufen, auch wenn es nicht das ist, was Sie sich erhofft haben". Trotzdem sei man (die PEGI) sich der zunehmend lautstark geführten Debatte um Videospiel-Lootboxen bewusst und behalte die Entwicklungen im Auge.