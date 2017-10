South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe: Details zum Seasonpass

PC XOne PS4

South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wenige Tage vor dem Release von South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe (Preview) hat Ubisoft Details zu den Inhalten bekannt gegeben, die Käufer des sogenannten Seasonpasses erhalten werden. Demnach werden Käufer des Seasonpasses Zugang zu drei Download-Erweiterungen erhalten, die zusätzliche Kostüme für die Spielfigur, einen zusätzlichen Mitstreiter sowie weitere Story-Missionen umfassen werden.

Konkret werden in den dieses beziehungsweise Anfang kommenden Jahres die Erweiterungen Gefahrendeck, From Dusk till Casa Bonita und Bring den Crunch erscheinen. Die erste Erweiterung soll exklusive Kostüme und Artefakte bringen und den Spieler vir "ultimative Kampf-Herausforderungen" stellen. Diese Erweiterung könnt ihr alternativ zum Seasonpass auch separat für 5,99 Euro irgendwann im Dezember erwerben. From Dusk till Casa Bonita soll im kommenden Jahr für 11,99 Euro für Einzelkäufer und Seasonpass-Besitzer zur Verfügung stehen. Dafür verspricht Ubisoft "Eine neue Geschichte, in der sich die Spieler mit dem Coon und Mysterion zusammenschließen, um eine dämonische Erscheinung im Casa Bonita zu besiegen.", was auch immer das genau bedeuten mag.

Bring den Crunch soll danach das Dreierpaket abrunden. Auch das wird Einzelkäufer 11,99 Euro kosten – der Seasonpass für alle drei DLCs schlägt mit 29,99 Euro zu Buche, womit Einmalzahler und Seasonpass-Besitzer für alle drei Inhalte letztlich ziemlich genau denselben Betrag zahlen, wenn sie alles erwerben wollen. Allerdings gibt es noch weitere Extras für Seasonpass-Käufer. Das „Relikte von Zaron“-Paket umfasst neben Kostümen auch ein Vorteilspaket, das separat ab dem Release-Tag am 17. Oktober für 4,99 Euro gekauft werden kann. Ab dem 24. Oktober haben Seasonpass-Käufer zudem Zugriff auch den „Towelie, dein Spielfreund“-DLC. Der soll einen Spiel-Assistent samt hilfreicher Tipps ins Spiel integrieren. Auch diese Erweiterung wird ab dem genannten Datum separat für 1,99 Euro kaufbar sein.

Wie gut das Rollenspiel, an dem auch die Serienschöpfer Matt Stone und Trey Parker direkt beteiligt waren, geworden ist, erfahrt ihr schon bald in unserem Testbericht. Anders als der Vorgänger South Park - Der Stab der Wahrheit, erscheint Die Rektakuläre Zerreißprobe nicht bloß gänzlich ungeschnitten im Vergleich mit der internationalen Fassung, sondern auch mitsamt einer vollständigen deutschsprachigen Lokalisation, die die Originalsprecher der TV-Vorlage umfassen soll (wir berichteten).