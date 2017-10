Past Cure: Action-Adventure erscheint am 2. Feburar 2018

PC XOne PS4

Ursprünglich sollte die Mixtur aus Stealth-Action und Survival-Horror-Spiel Past Cure bereits Ende dieses Jahres für PC, PS4 und Xbox One in den Handel kommen. Seit kurzem steht mit dem 2. Februar 2018 jedoch ein finaler Termin für das Spiel des Berliner Indie-Studios Phantom 8 fest, mit dem auch eine Verschiebung ins kommende Jahr einhergeht. Das Spiel, über das ihr mehr in unserem Angespielt-Bericht erfahren könnt, wird für PC aller Voraussicht nach rein digital vertrieben. Für die beiden Konsolenfassungen sind darüber hinaus auch Disc-Versionen vorgesehen. Mehr Details zum Spiel findet ihr auch auf der offiziellen Website.