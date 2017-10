Elex: Piranha Bytes gibt PC-Systemanforderungen bekannt

PC XOne PS4

Elex ab 45,99 € bei Amazon.de kaufen.

Lange ist es nicht mehr hin bis zum Release von Piranha Bytes' neuem Action-Rollenspiel Elex (Preview). Bereits am kommenden Dienstag ist es auf PC, PlayStation 4 und Xbox One soweit. In unserem Testbericht, für den wir das Science-Fantasy-RPG auf allen drei Plattformen gespielt haben, werdet ihr erfahren, ob sich das Spiel generell, bloß für Fans des Essener Entwicklerstudios oder womöglich auch nicht so recht lohnt.

Was wir euch bereits verraten können, sind die minimalen und empfohlenen Systemvoraussetzungen für die PC-Version. Die haben Piranha Bytes und Publisher THQ Nordic nämlich kürzlich bekannt gegeben. Läuft das Open-World-Rollenspiel tatsächlich auf einem Toaster, wie es vor wenigen Tagen ein GamersGlobal-User im Kommentarbereich nannte oder solltet ihr euren PC vielleicht doch noch im Vorfeld der Veröffentlichung aufrüsten, um die Postapokalypse des Planeten Magalan in vollen Zügen genießen zu können?

Über diese Frage dürften die folgenden Systemvoraussetzungen Aufschluss geben.

Minimale Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem: Windows 7 (64 bit)

Prozessor: Intel Core i5 3570 oder AMD FX-6350

Arbeitsspeicher : 8 GB RAM

8 GB RAM Grafikkarte: NVIDIA GTX 660 2 GB oder AMD Radeon HD 7850 2 GB

DirectX: Version 11

Festplatte: 35 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlene Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem: Windows 10 (64 bit)

Prozessor: Intel Core i7-4790 oder AMD FX-8350

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GTX 1060 3 GB oder AMD Radeon RX 480 4 GB

DirectX : Version 11

Version 11 Festplatte: 35 GB verfügbarer Speicherplatz

Bei Elex handelt es sich um das nunmehr siebte Rollenspiel von Gothic- und Risen-Macher Piranha Bytes. Nach der PS4-Umsetzung von Risen 3 - Titan Lords (im Test: Note 8.0) ist es das erste Spiel, das das im Ruhrpott ansässige Studio selbständig auch für die aktuellen Konsolen umsetzt. Die vorherigen Konsolen-Umsetzungen wurden bislang ausschließlich von externen Dienstleistern übernommen und glänzten selten mit einer technisch sauberen Umsetzung.