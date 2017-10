Injustice 2: Ed Boon stellt eine Switch-Version in Aussicht

NetherRealm Studios Creative Director Ed Boon hat im Rahmen der Brazil Game Show über eine Switch-Umsetzung des Prügelspiels Injustice 2 (Testnote: 8.5) gesprochen. Wie er gegenüber den US-Kollegen von Gamespot erklärte, wäre es technisch durchaus möglich den Titel auf der Hybrid-Konsole zum laufen zu bringen, auch wenn man dabei visuell Abstriche machen müsste:

Generell zeigte sich Boon in Hinblick auf eine potentielle Switch-Umsetzung optimistisch, merkte jedoch an, dass die man für diese Arbeit ein externes Team aufstellen müsste:

Es ist eine ganz andere Hardware-Architektur. Es ist also nicht so, dass man einfach von der PS4 auf die Switch wechseln kann. Ich denke also wir würden da etwas in Hinblick auf ein externes Team auf die Beine stellen müssen. Ich weiß, dass wir in unserem Art-Team genug Leute haben um drei verschiedene Konsolenversionen zu machen. Das wäre also etwas, wofür wir eine Lösung finden müssten.