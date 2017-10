Ubisoft: Michel Ancel würde nach Wild und BGE2 gerne Rayman 4 machen

Bildquelle: Instagram (michelancel)

Der französische Entwickler-Guru Michel Ancel hat zwar mit den beiden kommenden Action-Adventure-Spielen Wild und Beyond Good & Evil 2 aktuell noch ordentlich zu tun, denkt aber bereits über seine mögliche zukünftige Projekte nach. Wie der Macher jüngst durchblicken ließ, würde er gerne Rayman 4 entwickeln. Auf seinem Instagram-Account verlinkte Ancel ein Bild von einer Rayman-Figur, die er in einem Second-Hand-Shop entdeckt hat. Dazu schrieb er:

Habe gestern den echten Rayman in einem Second-Hand-Laden getroffen, fern seiner glorreichen Tage und suchend nach Hilfe. Bemitleidenswert! Nach Wild und Beyond Good & Evil 2 müssen wir ihn zurückbringen...und zwar für sein viertes Abenteuer! Last Helden nicht sterben!