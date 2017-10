Steam: Gratis-WE mit Ghost Recon - Wildlands & Day of Infamy + Rabatte

PC XOne PS4

Bei Steam könnt ihr an diesem Wochenende bis Sonntag um 22:00 Uhr (deutscher Zeit) den Kriegsshooter Day of Infamy und bis Montag den Taktik-Shooter Ghost Recon - Wildlands (Testnote: 8.5) gratis spielen. Letzterer ist auch auf der Xbox One und PS4 kostenlos spielbar. Während des Zeitraums stehen euch alle Inhalte uneingeschränkt zur Verfügung, inklusive dem seit Kurzem erhältlichen neuen PVP-Modus „Ghost War“. Auf den Konsolen sind für den Multiplayer allerdings die Xbox-Live-Gold- und PS-Plus-Mitgliedschaften erforderlich.

Steam bietet darüber hinaus im Rahmen eines Publisher-Wochenendes Rabatte auf diverse Spiele aus dem Portfolio von Deep Silver. Unter anderem wurden hier Risen 3 - Titan Lords (Testnote: 8.5), Mighty No. 9, Saints Row 4 (Testnote: 8.0) und die beiden Metro -Titel in der „Redux Edition“ im Preis gesenkt. Weitere Preisnachlässe gibt es auf die „Nightmare Edition“ Killer is Dead (Testnote: 7.0) und die „Gold Edition“ von The Talos Principle Nachfolgend einige Angebote aus dem Store (mehr findet ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben):