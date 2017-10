Path of Exile: Patch 3.0.2 mit deutscher Lokalisierung veröffentlicht

PC XOne

Bisher war das Online-Action-Rollenspiel Path of Exile lediglich in englischer Sprache verfügbar. Mit dem aktuellen Patch in der Version 3.0.2 reichte das verantwortliche Entwicklerstudio Grinding Gear Games nun auch die deutsche, französische und spanische Lokalisierung nach. Das rund ein Gigabyte großes Update steht ab sofort zum Download bereit. Die Entwickler bitten die Spieler in entsprechenden Regionen um Feedback zur Qualität der Übersetzung.

Neben den zusätzlichen Lokalisierungen enthält der Patch zudem noch diverse Fehlerbehebungen und behebt unter anderem verschiedene Probleme, die zum Absturz des Spiel-Clients führten. Auch werden einige Balance-Anpassungen vorgenommen und die beiden Unique-Items Malachai's Mark und Dialla's Malefaction ins Spiel implementiert. Die kompletten (englischsprachigen) Patchnotes findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben.