Einsteiger-VR-Brille Oculus Go vorgestellt // Rift dauerhaft reduziert

PC MacOS

Oculus Rift ab 584,00 € bei Amazon.de kaufen.

Auf seiner VR-Hausmesse OC4 hat Oculus kürzlich ein neues Headset für die virtuelle Realität angekündigt. Das Gerät hört auf den Namen Oculus Go und wendet sich mit seinem Preis von 199 Dollar vor allem an Einsteiger. Die Besonderheit der Go ist, dass sie komplett kabellos daherkommt und weder mit einem PC noch einem Handy verbunden werden muss. Wie genau die Daten auf das Headset gelangen, ist bisher noch nicht bestätigt, es kann jedoch von Streaming ausgegangen werden.

Neben Filmen und Videos sollen auch Spiele auf der Oculus Go möglich sein, außerdem ist sie kompatibel mit der Gear VR. Anders als bei dem VR-Einstiegsgerät von Samsung müsst ihr in die Go allerdings kein eigenes Display in Form eines Smartphones einsetzen. Das integrierte Display besteht aus einem Fast-Switch-LCD-Panel und bietet eine Auflösung von 2.560 * 1.440 Pixel. Darüber hinaus erhält die Oculus Go auch einen speziellen Controller, der im Lieferumfang enthalten ist. Der Marktstart der Oculus Go ist für Anfang 2018 vorgesehen, Entwicklerkits sollen im November bereitstehen.

Wer höhere VR-Einstiegsambitionen hat, kann sich darüber freuen, dass die Oculus Rift nun dauerhaft im Preis gesenkt wurde. Das PC-kompatible Headset steht ab sofort für einen Preis von 449 Euro zur Verfügung. Nur wenig Neues gab es auf der Hausmesse zu dem neuen Highend-VR-Gerät von Oculus zu erfahren, das unter dem Namen Santa Cruz entwickelt wird. Immerhin ist schon bekannt, dass sie ebenfalls auf Kabel verzichten und auf Positionstracking setzen soll. Entwickler sollen die Santa Cruz erstmals im nächsten Jahr ausprobieren können.