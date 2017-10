Pandemic - Steigende Flut: Neuer Ableger der Spielereihe erscheint noch in diesem Jahr

Noch in diesem Jahr soll der neueste Ableger der Brettspielreihe Pandemic mit dem Zusatz Steigende Flut in Deutschland erscheinen, wie der Website des Heidelberger Spieleverlags zu entnehmen ist. Diesmal geht es allerdings nicht darum, die Ausbreitung eines Virus' zu verhindern und eine drohende Pandemie im Keim zu ersticken, sondern darum, dass die Niederlande nicht im Meer versinkt. Gut, böse Zungen mögen nun behaupten, dass eine Niederlage in dem Fall nicht ganz so schlimm wäre, allerdings sind wir gute Nachbarn und unterstützen das Land gegen eine drohende Sturmflut.

Um erfolgreich zu sein, segelt ihr durch die holländischen Gewässer und "baut neue Deiche, um den Zu- und Abfluss zu regulieren, errichtet Häfen, um das Reisen zu erleichtern und Windmühlen, um bereits überschwemmte Landstriche von den Wassermassen zu befreien".

Ein genauer Erscheinungstermin steht noch nicht fest, allerdings soll Pandemic - Steigende Flut noch in diesem Jahr rauskommen.