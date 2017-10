Wolfenstein 2: Entwickler sprechen über die Switch-Umsetzung

Switch

Wolfenstein 2 - The New Colossus ab 59,98 € bei Amazon.de kaufen.

Der kommende Ego-Shooter Wolfenstein 2 - The New Colossus (Preview) wird bekanntlich auch für die Switch erscheinen. In einem Interview mit Gamespot hat MachineGames' Creative Director Jens Matthies nun über die Umsetzung für die Hybrid-Konsole gesprochen. Demnach möchte das Studio so vielen Menschen wie möglich die Gelegenheit bieten, den Titel zu spielen. „Jede Plattform, die das Spiel schafft, bekommt daher eine Umsetzung“, erklärte der Entwickler und merkte an, dass es faszinierend sei, das Spiel auf einem tragbaren Gerät zu haben.

Er versicherte zudem, dass die Spielerfahrung abgesehen von den grafischen Unterschieden auf jeder Plattform dieselbe sein wird. Was die technische Umsetzung angeht, so vergleicht Matthies diese mit Doom (Testnote: 8.5), das Bethesda bekanntlich ebenfalls für die Switch bringt. „Ich denke Doom wäre ein guter Vergleich, weil es auf der gleichen Engine basiert. Es wird in Hinblick auf die Technik all das können, was auch die Switch-Version von Doom kann“, so der Macher. Bis zum Release müssen sich die Nintendo-Fans aber noch bis 2018 gedulden.