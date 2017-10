Star Ocean - The Last Hope: 4K & Full HD Remaster angekündigt

PC PS4

Das 2009 für die Xbox 360 und 2010 für die PS4 erschienene Japano-Rollenspiel Star Ocean - The Last Hope (Testnote: 7.0) wird als 4K- und HD-Remaster wiederveröffentlicht. Dies gab der verantwortliche Publisher Square Enix kürzlich mit einem Ankündigungstrailer auf der offiziellen japanischen Homepage (via Gematsu) bekannt. Das Spiel wird demnach ab dem 28. November 2017 ausschließlich in digitaler Form und vorerst nur in Japan für PC und die PS4 erhältlich sein.

Für die PS4-Umsetzung wurde die ursprüngliche Auflösung von 720p auf native 1080p (Full HD) angehoben. Wer die PS4-Pro besitzt wird das Spiel auch in 4K (Ultra HD) spielen können. Der grafisch stark verbesserte Titel bringt zudem neue Einstellungen (unter anderem für Schatten- und Blur-Effekte) mit sich und wird auf Sonys Konsolen Trophäen und den Share-Button unterstützen. In der PC-Version werden die Einstellungen zusätzlich die Möglichkeit bieten, die Auflösung (bis 4K) zu ändern. Zudem wird sowohl Maus- und Tastatur-, als auch Controller-Support versprochen und es gibt darüber hinaus Steam-Achievements und für Spieler, die gerne im Spiel Screenshots machen die Möglichkeit, die Benutzeroberfläche auszublenden.

Ob und wann Star Ocean - The Last Hope 4K & HD Remaster hierzulande erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt. Den anfangs erwähnten Ankündigungstrailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Es gibt außerdem erste Gameplay-Szenen der Neuauflage, die ihr in den Quellenangaben verlinkt findet. Die Spielszenen sind zwischen 19:51 und 26:03 zu sehen.