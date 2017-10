Humble Store: Endless RPG Lands Bundle gestartet

Humble Store bietet aktuell den Endless RPG Lands Bundle mit verschiedenen Rollenspielen, wie die Borderlands 2 (Testnote: 8.5), Endless Legend (Testnote: 6.5) und die Trilogie von The Incredible Adventures of Van Helsing als „Final Cut Edition“. Ihr zahlt was ihr wollt und könnt euren Betrag zwischen den Entwicklern, Humble Tip und der Wohltätigkeitsorganisation National Videogame Museum aufteilen. Nachfolgend das komplette Bundle im Detail:

Ab einem US-Dollar (0,84 Cent):

Borderlands: GotY (Testnote: 7.5)

(Testnote: 7.5) The Incredible Adventures of Van Helsing: Final Cut (Trilogy) + Soundtrack zu Teil 1+2

Wurm Unlimited

Zehn Prozent auf das Humble-Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittspreis von aktuell 5,04 US-Dollar (4,27 Euro):

Borderlands 2 + DLCs

Endless Legend: Classic Edition

Guild of Dungeoneering

Ab einem Beitrag von mehr als 10,00 US-Dollar (8,48 Euro) :