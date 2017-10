The Evil Within 2: Launch-Trailer stimmt auf Release ein

PC XOne PS4

Mittlerweile hat es fast schon Tradition, dass der Launch-Trailer nicht am Release-Tag eines Spiels, sondern schon etwas früher veröffentlicht wird. Nicht anders ist das bei Bethesdas Survival-Actionspiel The Evil Within 2 (Preview), das eigentlich erst ab dem kommenden Freitag offiziell im Handel verfügbar sein wird. Im Spiel übernehmt ihr erneut die Rolle von Polizist Sebastian Castellanos, dessen Part ihr bereits im Vorgänger, The Evil Within (im Test: Note 8.5), übernommen hattet.

Diesmal habt ihr allerdings eine wesentlich persönlichere Mission vor euch, während ihr euch den Horden von Zombie-artigen Kreaturen in den Weg stellt. Sebastian ist nämlich auf der Suche nach seiner Tochter Lily, die offenkundig vom "Bösen" entführt wurde. Den Launch-Trailer zu The Evil Within 2 (komplett auf Deutsch) könnt ihr euch übrigens direkt unter dieser News anschauen. Anders als im Vorgänger wird das Spiel von Beginn an keine schwarzen Balken am oberen und unteren Bildschirmrand auf einem 16:9-Display zeigen.

Auch die Hardware-Anforderungen für PC stehen bereits fest. Entwickelt wird das Spiel wie Teil 1 von Tango Gameworks, allerdings ist Resident Evil-Schöpfer und Studioleiter Shinji Mikami nur in einer untergeordneten Rolle an der Entwicklung beteiligt. Einen Test zum Spiel werdet ihr im Laufe der kommenden Woche auf GamersGlobal lesen können.