Shakes & Fidget: Kickstarter-Kampagne zum neuen King-Art-Adventure läuft

Im vergangenen Monat wurde bekannt, dass Playa Games und King Art (The Book of Unwritten Tales) an einer Adventure-Umsetzung der Comic-Reihe Shakes & Fidget von Marvin Clifford arbeiten. Ab sofort können Interessierte das Projekt, Shakes & Fidget - The Adventure, im Rahmen der Kickstarter-Kampagne unterstützen, für die Playa Games 250.000 Euro einsammeln möchte. Eine digitale Kopie des Spiels, das grob in einem Jahr erscheinen soll, könnt ihr euch mit einem Pledge von 21 Euro sichern. Konsolenversionen sind ebenfalls angedacht, sollen aber erst bei Erreichen eines der Stretchgoals (320.000 Euro) umgesetzt werden.

Jan Theysen von King Art ließ uns in einer Mail noch folgendes wissen:

Wenn The Book of Unwritten Tales unser Monkey Island war, soll Shakes & Fidget - The Adventure unser Day of the Tentacle werden: Abgefahrener, alberner, witziger.

Es wäre das nunmehr vierte Projekt (wenngleich die Kamapgne unter Playa Games läuft), bei dem King Art erfolgreich eine Crowdfunding-Finanzierung gelingt. Mehr Details zum Spiel findet ihr auf der Projekteseite bei Kickstarter. Die Kampagne läuft noch gut 35 Tage.