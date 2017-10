Overwatch: Entwickler arbeiten an einem neuen Projekt

PC XOne PS4

Blizzard Entertainment arbeitet offenbar an einem neuen Projekt, das in direkter Verbindung zum Universum von Overwatch (Testnote: 9.5) steht. Dies hat der kalifornische Spielehersteller in einer Stellenausschreibung verraten. Wie es aus der ursprünglichen Beschreibung der Stelle hervorging, sucht das Studio derzeit einen Praktikanten, der im Sommer des kommenden Jahres als Generalist Artist für drei Monate bei Blizzard an einem „noch unangekündigten“ Projekt arbeiten soll. Dabei wurde explizit eine „tiefgehende Erfahrung mit dem Overwatch-Universum“ gefordert. Inzwischen merkte Blizzard wohl, dass man etwas zu viel verriet und änderte die Formulierung in „Erfahrung mit Blizzard-Spielen“.

Um was genau es sich bei dem Projekt handelt ist nicht bekannt. Möglich wäre ein Nachfolger zu Overwatch, ein Spin-off im gleichen Universum, oder eine Story-Kampagne zu dem Titel. Bis Blizzard das Spiel offiziell vorstellt, wird vermutlich noch viel Zeit ins Land ziehen.