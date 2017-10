Life is Strange - Before the Storm: Release-Termin und Trailer

PC XOne PS4

Der Entwickler Deck Nine und der Publisher Square Enix haben das Veröffentlichungsdatum der zweiten Episode von Life is Strange - Before the Storm (zum Test der ersten Episode) bekanntgegeben: Die Episode mit dem Titel „Schöne Neue Welt“ wird demnach schon in der kommenden Woche, ab dem 19. Oktober 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.

Passend zur Bekanntgabe wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der euch auf die Fortsetzung der Geschichte rund um Chloe Price einstimmt. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Insgesamt haben die Macher drei Episoden für das Spiel eingeplant. Die letzte Folge „Die Hölle ist Leer“ soll laut Planung in den nächsten acht bis zehn Wochen folgen.