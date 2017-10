RPCS3: PS3-Emulator unterstützt jetzt 4K-Auflösung

Demon's Souls ab 34,99 € bei Amazon.de kaufen.

Schon seit längerer Zeit befindet sich ein Playstation-3-Emulator für PC in Entwicklung. Dieser macht weiterhin Fortschritte. So wurde vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass nun auch höhere Auflösungen unterstützt werden. Theoretisch lassen sich die lauffähigen Titel sogar in einer 10K-Auflösung spielen, allerdings gibt es noch keine derartigen Bildschirme. Es geht den Entwicklern unter anderem darum, dass die PS3-Spiele für die Nachwelt erhalten bleiben, wenn die Konsolen irgendwann den Geist aufgeben.

Angehängt findet ihr ein Video, welches Demon’s Souls und andere Spiele wie Ni no Kuni aus dem Teaserbild dieser News in 4K-Auflösung mit 16-facher anisotroper Filterung zeigt. Bereits im Juli haben wir darüber berichtet, dass Demon’s Souls dank Emulator auf dem PC läuft. Der Emulator benötigt eine schnelle CPU, da diese für diese Hauptarbeit verantwortlich ist. Die höhere Auflösung hingegen ändert nichts an den Systemvoraussetzungen. Moderne GPUs, welche die Grafikschnittstelle Vulkan unterstützen, stemmen die Grafik der elf Jahre alten PS3 auch in 4K relativ mühelos. Red Dead Redemption, für viele einer der interessantesten PS3-Spiele, läuft leider noch nicht problemlos auf dem Emulator, dies könnte sich aber in den kommenden Monaten ändern. Aktuell arbeiten zwei Entwickler, die über Patreon circa 3.300 US-Dollar pro Monat einnehmen, in Vollzeit an dem Projekt.