Heliborne: Kurz vor dem Release erste Details zu den Kampagnen

Jetcat Games Community-Manager Ilja "Mindoug" Logunov hat erste Informationen über die beiden Kampagnen für die taktische Action-Flugsimulation Heliborne bekannt gegeben. Die russische Kampagne "Operation Magistral" spielt in Afghanistan in den Jahren 1987 bis 1988 und die amerikanische "Osteroffensive" in Vietnam im Jahr 1972. Mit der Aktion "Good Morning, Vietnam: Give your voice to Heliborne" hatte das Team Sprecher aus der Spielerschaft zur Vertonung gesucht. Logunov bestätigte nun, dass diese Aktion erfolgreich war und Spieler aus aller Welt Tonaufnahmen für Funksprüche beigesteuert haben.

Außerdem wies er auf die Entwicklung der Spielerzahlen im Mehrspieler hin: Diese hätten sich nach der Einführung des Progressions-Systems letzte Woche mehr als verdoppelt. Das Spiel litt über die gesamte Early-Access-Phase unter zu wenig Betrieb auf den Servern und unter Bewertungen, die die Qualität des Spiels zwar positiv bewerteten, jedoch mit der Begründung "es spielen zu wenige" das Spiel nicht empfahlen (siehe auch unsere News Heliborne: Rückgabe trotz Spielspaß und Update 0.61). Deswegen gab es die scherzhaft gemeint Bitte an die Entwickler, ob sie mit dem Release nicht auch mehr Spieler "reinpatchen" könnten.

Heliborne verlässt bereits am 12. Oktober 2017 mit einem großen Patch und dem Release der Kampagnen die Early-Access-Phase.