Raji - An Ancient Epic: Neuer Trailer / Kickstarter-Kampagne noch 2017

PC Switch XOne PS4

Seit Anfang dieses Jahre arbeitet der im indischen Pune ansässige Indie-Entwickler Nodding Head Game an seinem ersten Spiel Raji - An Ancient Epic. Mit der jüngsten Aufnahme des Titels in das Collective-Programm von Square Enix hat das Studio einen neuen Trailer zum handgemalten Action-Adventure veröffentlicht, den ihr euch weiter unten anschauen könnt.

Das Spiel ist im antiken Indien angesiedelt und erzählt die Geschichte des namensgebenden Zigeunermädchens, das von den Göttern erwählt und mit mächtigen Kräften beschenkt wurde, um eine Dämoneninvasion auf das Menschenreich aufzuhalten. Raji muss ihrem Schicksal folgen, um ihren jüngeren Bruder zu retten und den Dämonenfürst Mahabalasura zu stoppen.

Gespielt wird aus der Iso-Perspektive. Mit dem Feature „die Gunst der Götter“ sollt ihr den Charakter eurem Spielstil entsprechend anpassen können. Dabei wählt ihr eine der Gottheiten aus, die jeweils ein einzigartiges Element (Feuer, Eis, Erde, Licht und Zorn) repräsentiert und euch außergewöhnliche anpassbare Waffenfähigkeiten gewährt. Im Kampf werdet ihr zwischen zwei ausgerüsteten Waffen hin und her wechseln können, um für jeden Feind gewappnet zu sein. Im Verlauf des Spiels erkundet ihr die Welt, bekämpft „epische Zwischenbosse“, entdeckt geheime Orte und löst „faszinierende Rätsel“, um an verschiedene Belohnungen zu kommen.

Das anfangs erwähnte Collective-Programm wurde von Square Enix gegründet, um die unabhängigen Studios unter anderem beim Aufbau einer Community, dem Vertrieb des Spiels und Durchführung von Crowdfunding-Kampagnen zu unterstützen. Letztere soll noch dieses Jahr auf Kickstarter stattfinden. Einen Termin gibt es dazu allerdings noch nicht. Das fertige Spiel soll im kommenden Jahr für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen.