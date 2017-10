Wolfenstein 2 ohne Kürzungen bei Gewaltdarstellung ab 18 in Deutschland

PC Switch XOne PS4

Wolfenstein 2 - The New Colossus ab 59,98 € bei Amazon.de kaufen.

Er lässt Leiber zerbersten, Köpfe explodieren und – egal ob mit Knarre oder Nahkampfwaffe in der Hand – blutig geht es immer zu, wenn B.J. Blazkowicz, Held der Wolfenstein-Reihe, gegen die Nazi-Schergen in die Schlacht zieht. Wie Bethesda heute bekannt gab, müssen auch deutsche Spieler auf all das in der hiesigen Fassung des bald erscheinenden Wolfenstein 2 - The New Colossus nicht verzichten. Denn die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle gab den Shooter kürzlich ohne jegliche Zensuren bei der Gewaltdarstellung ab 18 Jahren frei. "It's time for kick ass or chewing bubble gum. But I am out of bubble gum". Verzeihung, falsche Spieleserie.

Gänzlich ungeschnitten erscheint Wolfenstein 2 - The New Colussus in Deutschland deshalb allerdings nicht. Die Version für den deutschen Markt wird sowohl um sämtliche verfassungsfeindliche Symbolik wie Hakenkreuze und SS-Runen erleichert. Auch die englische Sprachausgabe wird hierzulande fehlen. Das Spiel erscheint bereits am 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Im Jahr 2018 soll zudem eine Umsetzung für Nintendo Switch erfolgen.