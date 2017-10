Ein neuer Montag, ein neuer Montagmorgen-Podcast. Diesmal haben sich Jörg und Benjamin vor dem Mikro versammelt, um über zuletzt Gespieltes zu sprechen oder auch darüber, was euch an Inhalten in der aktuellen Woche auf GamersGlobal erwartet. Natürlich beantworten wir auch eure User-Fragen. Im Thema der Woche widmen wir uns Blade Runner 2049. Jörg berichtet euch dabei ausführlich und ohne Spoiler, wie ihm der Film auch im Vergleich mit dem von ihm so geliebten Original aus dem Jahr 1982 gefallen hat.



Alle Themen in der Übersicht:

00:29 Hallo und willkommen!

00:36 Jörg erklärt, was es mit der Stellenausschreibung vor einigen Wochen auf sich hatte.

01:16 Benjamin erzählt genauer, weshalb er bei GamersGlobal aufhören möchte.

04:20 Was haben wir zuletzt gespielt? Bei Benjamin war es unter anderem FIFA 18 (im Test) auf Switch.

05:53 Jörg kommt noch mal auf Mittelerde - Schatten des Krieges (Test) und unsere Haltung zu den Mikrotransaktionen zu sprechen.

10:01 Jörg hat mit Elex (Preview) angefangen und einiges aus dem AppStore gespielt.

11:35 Unsere kleine Wochenvorschau: Euch erwarten unter anderem Testvideo und SdK zu Mittelerde - Schatten des Krieges, Jörgs Spielemonat und eine Kolumne von Mick. Eventuell kommt sogar noch diese Woche Teil 1 der Tokio-Doku.



12:59 Zum Thema der Woche: Blade Runner 2049 – Jörg schildert ausführlich und gänzlich ohne Spoiler wie er zur Science-Fiction-Fortsetzung steht. Weshalb hat er ihm gerade als Fan des Originals von Ridley Scott richtig gut gefallen?



24:14 Sind wir wirklich schon fast am Ende? Egal, zu den User-Fragen.

24:24 Schlammonster will neue Erfolge. Kriegt er sie?

25:49 Hat sich was in Sachen Spielerabatte getan, fragt euph.

. 26:31 Außerdem will er wissen, was wir zu den Redaktionen zum Report Unter Wert verkauft sagen.

28:09 Blacksun84 will was über unsere bessere Hälfte wissen...

28:50 Rainman will was zur Datenbank wissen.

will was zur Datenbank wissen. 35:03 Tschüss bis nächste Woche!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News herunterladen oder anhören, jetzt auch via YouTube. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes. Eure Userfragen stellt ihr bitte wie gewohnt in den Kommentaren.