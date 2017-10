Fear Effect Sedna: Spin-off des PS1-Klassikers erscheint 2018

PC Switch

Besitzer der Playstation One werden sich vielleicht noch an den Horror-Shooter Fear Effect erinnern, der im Jahre 2000 von Kronos Digital Entertainment und Eidos Interactive für Sonys Konsole veröffentlicht wurde. Im Rahmen der diesjährigen gamescom in Köln gab der französische Entwickler Sushee die Entwicklung eines Remakes bekannt, das im kommenden Jahr vom Publisher Square Enix unter dem Titel Fear Effect Reinvented für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch veröffentlicht werden soll. Neben diesem Remake arbeitet das Studio auch noch an einem isometrischen Echtzeit-Taktik-Spin-off namens Fear Effect Sedna, das im vergangenen Jahr erfolgreich via Kickstarter finanziert wurde. Wie die Macher nun über ein weiteres Kickstarter-Update bekanntgaben, wurde die Produktion des Spiels abgeschlossen.

Wie der Entwickler angibt, wurde das Spiel bereits für die Qualitätssicherung an Square Enix übergeben und wird, ebenso wie das Remake im kommenden Jahr für die oben erwähnten Plattformen veröffentlicht. Einen konkreten Termin nannte das Studio bisher allerdings noch nicht. Auch neues Material zum Spiel lässt nach wie vor auf sich warten. Einen ersten Blick auf den Titel könnt ihr im unten eingebundenen Trailer werfen. Dieser wurde bereits Anfang Mai vergangenen Jahres veröffentlicht und zeigt, was euch im fertigen Spiel erwartet.