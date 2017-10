Dead Synchronicity - Tomorrow Comes Today: Switch-Version angekündigt

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS

Nachdem Fictiorama Studios und Daedalic das dystopische Point-and-Click-Adventure Dead Synchronicity - Tomorrow Comes Today bereits 2015 für diverse Plattformen, darunter PC, Xbox One und die PS4, veröffentlicht haben, folgt nun auch eine Umsetzung für die Switch.

Dead Synchronicity - Tomorrow Comes erzählt die Geschichte von Michael, einem Mann ohne Vergangenheit, der seine Identität wiedererlangen will. Dabei muss er das Mysterium hinter der „Großen Welle“ entschlüsseln, einer Kette von Naturkatastrophen, die die Welt an den Rand des Untergangs gebracht haben und der Ursprung der furchtbaren Pandemie sind, die die gesamte Menschheit in „Aufgelöste“ verwandelt. In ihrem Fieberwahn erlangen die Infizierten übernatürliche geistige Fähigkeiten, steuern dabei aber auch auf einen unausweichlichen, grauenvollen Tod zu, da ihre Körper sich schlussendlich in Blut auflösen. Michael rinnt die Zeit durch die Finger und wenn er sich nicht beeilt, wird er den drohenden Moment der „Dead Synchronicity“ nicht aufhalten können - den Moment, in dem die Zeit sich selbst auflöst...

Wann der Titel genau für die Nintendo Switch veröffentlicht wird, ist derzeit noch nicht bekannt, auch nicht, ob die Umsetzung irgendwelche Anpassungen für das Hybrid-System erhalten wird. Sobald die Entwickler konkreter werden, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.