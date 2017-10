Die Drei von der Zankstelle Vol. 12: Super Nintendo Classic Mini

Die kürzlich veröffentlichte Mini-Auflage des Super Nintendo Entertainment Systems (zum Unboxing-Video von Benjamin) ist Thema der neuesten Ausgabe der Zankstelle. Hier sprechen die GG-User Hendrik -ZG-, Jonas -ZG- und Jürgen -ZG- über das Glück, ein Exemplar ergattert zu haben, über kleinere und größere Aufreger der Mini-Konsole und natürlich auch über ihre Erinnerungen an die ursprüngliche Konsole.

Der Zahn der Zeit nagt natürlich nicht nur an den Spielen, sondern auch an den Spielern. Wer früher noch problemlos die Gegner bei Street Fighter 2 aus der Arena gefegt hat, reibt sich heute ob nachlassender Reflexe verblüfft die Augen. Aber welche der Spiele lohnen ein Wiedersehen? Kann Starfox mit seiner Grafik heute noch bestehen? Trügen die glorreichen Erinnerungen an Super Mario Kart? Und wie wurden Spiele gekauft, bevor es das Internet gab? Die Zankstelle spricht darüber.