Never Stop Sneakin': Actionreiche Metal-Gear-Solid-Persiflage angekündigt

Switch

Dean Dodrill, Gründer, Chef und Entwickler des Studios Humble Hearts, hat in der letzten Woche sein neues Spiel Never Stop Sneakin' für die Nintendo Switch angekündigt. Den meisten von euch dürfte das Studio durch sein Metroidvania-artiges Action-Adventure Dust - An Elysian Tail (zum PSN-Check) bekannt sein, mit dem der Entwickler 2012 ein kleiner Achtungserfolg gelang. Mit seinem neuen Titel schlägt Humble Hearts allerdings eine gänzlich andere Gameplay-Richtung ein.

Das Spiel ist Dodrill zufolge eine Persiflage auf den Playstation-Klassiker Metal Gear Solid, doch allzu viele Details sind über Never Stop Sneakin' noch nicht bekannt. Dem Ankündigungs-Trailer zufolge, den wir euch am Ende dieser News eingebunden haben, hat der Schurke Amadeus Guildenstern während einer Zeitreise sämtliche US-Präsidenten entführt. Eure Aufgabe in dem Spiel soll es nun sein, die Pläne des Fieslings zu durchkreuzen. Dazu müsst ihr, am besten ohne dabei entdeckt zu werden, die feindliche Basis infiltrieren um durch Hacken der Systeme an wertvolle Informationen zu gelangen, mithilfe deren ihr das Zeitreiseprogramm von Guildenstern stoppen könnt.

Zu dem Genre- und Technik-Schwenk tweetete der Entwickler "Ich wollte etwas in einer ganz anderen Ästhetik ausprobieren und dabei mit Polygonen arbeiten" und, dass er etwas prozedurales, unendlich wiederspielbares mit einer möglichst einfachen Steuerung schaffen wollte. Ob ihm das gelungen ist und in welchem Umfang Kartons auch in seinem Werk eine Rolle spielen ist nicht bekannt. Doch wenn alles klappt, könnt ihr euch noch in diesem Jahr selber ein Bild davon machen, denn derzeit ist geplant Never Stop Sneakin' bereits Ende 2017 für die Switch zu veröffentlichen.