Untitled Goose Game: Geht als garstige Gans auf Gärtnerjagd

Das Indie-Studio House House werkelt derzeit unter dem Arbeitstitel Untitled Goose Game an seinem neuen Spiel. Ob einer der Entwickler dabei traumatische Erfahrungen mit hinterhältigem Federvieh verarbeitet ist nicht bekannt, Tatsache ist jedoch, dass ihr in diesem Spiel die Rolle eines nicht gerade liebenswürdigen Vertreters der Gattung Anserinae übernehmen sollt. Zum Spiel wurde in der letzten Woche ein erstes Video veröffentlicht und um es mit den Worten eines Redakteurs des Magazins Polygon zu sagen "schaut euch einfach den Trailer an, derweil wische ich meinen Kaffee vom Monitor". Den Clip haben wir euch natürlich am Ende dieser News verlinkt.

Untitled Goose Game soll allem Anschein nach eine Art Action-Adventure mit Stealth-Elementen werden. In dem Spiel arbeitet ihr als, noch nicht offiziell, namensgebendes Geflügel eine Liste mit Aufgaben ab, durch die ihr einen Gärtner ganz gehörig belästigt. So sollt ihr dem armen Kerl beispielsweise ein Radio klauen, dafür sorgen, dass er einen Sonnenhut aufsetzt oder ihn dazu bringen das Tor des Gartens zu öffnen – als ob dies die Situation eures Opfers verbessern würde.

Auf welchen Plattformen ihr mit der Gans den Pfleger des Grüns ärgern sollt, wurde noch nicht bekanntgegeben. Aber wenn es nach der Planung des Studios geht, wird die Gans im Laufe des nächsten Jahres in den Garten entlassen.