Project Cars 2: Switch-Version nur bei genug Spieler-Interesse

Mit Project Cars 2 (im Test) haben Slightly Mad Studios und der Publisher Bandai Namco Entertainment letzten Monat die Fortsetzung zur 2015 erschienene Rennsimulation Project Cars (Testnote: 9.0) für PC, Linux, Xbox One und die PS4 veröffentlicht. Für die Nintendo Switch wurde zwar bisher keine Umsetzung bestätigt, allerdings ließ der Bandai Namcos Community Manager Cyrus Wesson in der aktuellen Episoden von Fragments of Silicon auf Twitch durchblicken, dass durchaus eine Möglichkeit besteht, sofern sich die Spieler dafür einbringen:

Ich kann derzeit nichts zu einer potentiellen Switch-Version sagen, da ich dazu einfach keine Details habe. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass wenn die Leute wirklich eine Umsetzung wollen - und ich weiß, dass die Switch aktuell extrem beliebt ist - dann lasst es uns einfach über die sozialen Kanäle von Bandai Namco Entertainment, wie Facebook, Twitter und Instagram wissen und ich werde die Entwickler definitiv wissen lassen, dass hier ein Interesse besteht. Das Entwicklerteam ist sehr empfänglich für alles, was auf den sozialen Kanälen passiert und auch für die Meinungen der Fans. Ihr könnt das auch über die offizielle Homepage von Project Cars machen und sie werden diese Info definitiv erhalten.

Der Vorgänger wurde seinerzeit für die Nintendo WiiU geplant. Die Umsetzung wurde allerdings nach langem Hin und Her aufgrund technischer Schwierigkeiten gestrichen. Die Entwickler begründeten es damals mit der viel zu schwachen Hardware der Konsole.