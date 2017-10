Humble-Monthly: November-Bundle mit TESO + alle Oktober-Titel bekannt

PC XOne PS4 MacOS

Im Humble Store könnt ihr euch ab sofort im Rahmen des Monthly-Abos das November-Bundle sichern. Dieses Mal bekommt ihr mit dem Abschluss des Abonnements das Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited (Testnote: 8.0) samt 750 Kronen für den Online-Shop und 15 Tage Gratis-Plus-Mitgliedschaft. Zudem erhaltet ihr einen sofortigen Zugang zum Multiplayer-Shooter Quake Champions (Steam-Early-Access). Dazu gibt es 50 Splitter (zum Herstellen von Gegenständen), 100 Platin (Spielwährung für echtes Geld), 2000 Gunst (im Spiel verdienbare Währung), sowie die beiden Champions Ranger und B.J. Blazkowicz. Darüber hinaus gib es noch Boni für das Free-to-play-Kartenspiel The Elder Scrolls - Legends. Dabei handelt es sich um zwei Card Packs (Skyrim), ein Event Ticket, 100 Gold und 100 Seelensteine.

Das Abo kostet 12 US-Dollar (aktuell 10,23 Euro) und kann direkt nach dem Abschluss wieder gekündigt werden. Weitere Kosten entstehen euch dabei nicht und ihr könnt neben allen für November geplanten Titeln bis zum Ende des bezahlten Monats auch von den zehn Prozent Rabatt im Humble Store profitieren. Für Spieler, die letzten Monat beim Oktober-Bundle mit Rise of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) zugeschlagen haben, gab Humble nun auch die restlichen Spiele bekannt. Dabei handelt es sich um Wargame - Red Dragon, Furi, Orwell, Seasons after Fall (Testnote: 7.0), The Shrouded Isle, Scanned Sombre und Getting Over It.