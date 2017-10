PC PS4

Der Palast ist wunderhübsch, wird aber etwas eintönig.

Schneckentempo und coole KI-Dialoge

Immer wieder gibt es kleinere Cutscenes in Ingame-Grafik.

Der Feind bist du

Hier müssen wir in einem Areal voller Feinder Kristalle sammeln, um den nächsten Spielabschnitt zu öffnen. Tipp: Nicht kurz vor Zielerreichung sterben.

Fazit

Actionadventure (auch für PS4)

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 22,99 Euro

In einem Satz: Trotz eintöniger Spielwelt ein guter und innovativer Titel für Geduldige

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Das Action-Adventureist der Debut-Titel des dänischen Indiestudios Ultra Ultra, bei dem sich unter anderem ehemalige-Entwickler zusammengetan haben. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von En, die nach 100 Jahrem im Kryoschlaf auf einem Raumschiff aufwacht. Ihr Ziel: Einen geheimnisvollen Palast zu erforschen, den noch kein Mensch zuvor betreten hat. Ihr Problem: Der Pilot Foster ist verstorben und die Schiffs-KI London gibt En die Schuld. Die Protagonistin glaubt aber, dass sich Foster nun in einem Würfel befindet und sie ihn mit Hilfe des Palastes ins Leben zurückholen kann. Praktisch: Die teuer gekauften Koordinaten stellen sich tatsächlich als Ort des mysteriösen Palastes heraus. Und in genau diesen sind wir als En mit dem Würfel auf den Rücken geschnallt vorgedrungen.Echo beginnt relativ langsam. Ihr bewegt euch durch futuristische Strukturen auf dem Weg zum Eingang des Palastes. Und das im Schneckentempo. Denn besonders schnell ist En nicht unterwegs. Erträglicher wird das durch die Dialoge zwischen En und London, die sowohl der Entfaltung der Story und des Hintergrunds dienen, als auch oft sehr unterhaltsam sind. Im Palast angekommen müsst ihr euch ohne Minimap zurechtfinden, was auch gut gelingt; manchmal könnt ihr etwas unterschiedliche Wege gehen. Feinde? Erstmal Fehlanzeige. Der Palast präsentiert sich opulent im Rennaissance-Stil und es gibt auch dezente Änderungen in den verschiedenen Spielabschnitten, insgesamt wird der Look jedoch schnell etwas repetitiv.Durch euren Spezialanzug könnt ihr anfangs nur von einer Ebene in eine Tiefere springen. Eure Fähigkeiten, für die ihr meist Energiekristalle einsetzen müsst (anfangs habt ihr zwei, von denen sich der erste automatisch auflädt), nehmen aber immer weiter zu. So bekommt ihr eine Wegpunktanzeige, einen Feindradar, könnt schießen und schließlich auch kurze Strecken sprinten. Im Kampf gegen die bald in Erscheinung tretenden Feinde ist jedoch Vorsicht angesagt.Denn ihr kämpft nicht gegen irgendwelche Monster, sondern gegen Mannifestationen von euch selbst, die der Palast erschafft. Und der Clou (Highlight sind eher die Dialoge) ist, dass die "Echoes" eure Verhaltensweisen kopieren. Das funktioniert so: Alles, was ihr in einer Lichtphase macht, können die Echos in der folgenden Lichtphase (nach einem kurzen Blackout, der Bildschirm wird tatsächlich schwarz, oder gelegentlich auch einer etwas längeren Dunkelphase) auch. Die Gegner laufen nicht durchs Wasser? Super! Ihr platscht eifrig durch? Die Feinde sind in der nächsten Lichtphase nicht wasserscheu. Besonders unangenehm wird es (lies: Spielfortschritt ist dann nur sehr schwer möglich), wenn ihr es mit rennenden und ballernden Gegnern zu tun bekommt. Ihr solltet euch also gut überlegen, wie ihr vorgeht. Erschwert wird euer Vorankommen auch dadurch, dass nach einem Blackout alle "Echos" wieder da sind. Ein sukzessives Vernichten der Feinde à laist also trotz Stealth-Attacke nicht drin.Letztlich führt das dazu, dass ihr durchaus mal eine Lichtphase in Deckung aussitzen oder dem Palast nichts gefährliches vorführen solltet. Nur in den Dunkelphasen solltet ihr daher wirklich aggressiv vorgehen. Gepaart mit dem langsamen Schritt von En wird Echo so endgültig zum Titel für eher geduldige Spielernaturen. Um Voranzukommen müsst ihr euch im Regelfall einfach durch den Palast fortbewegen, in einem Areal eine bestimmte Anzahl Kristalle aufsammeln oder einen "Schlüssel" von A nach B transportieren.Das Setting von Echo ist fantastisch gestaltet und atmosphärisch, wird aber schnell etwas eintönig. Positiv fallen der Anzug und die Anzeigen rund um En auf, so dass sich das komplette HUD organisch als Teil der Spielwelt um die Protagonistin aufbaut. Trefferzonen bei den Gegnern gibt es nicht und ihr könnt sie auch schön aufreihen und mehrere gleichzeitig abräumen. Klasse Idee: Das Fadenkreuz zeigt euch, ob ihr einen, zwei oder mindestens drei Gegner im Visier habt. Die Idee mit den lernenden Feinden funktioniert für den Palast so gut, dass wir uns anfangs durch Sprinten und Ballern gleich mal (zu) mächtige Echos für die nächste Lichtphase geschaffen haben.Wenn ihr euch an Echo wagt, solltet ihr also auf jeden Fall genug Geduld für ein langsames und behutsames Eindringen in den Palast mitbringen. Das Clevere dabei ist letztlich, dass die Rätsel ein Zusammenspiel aus der Spielwelt und euren eigenen Aktionen sind. Leider wirkt das Spiel in manchen Punkten etwas gestreckt (Laufgeschwindigkeit, Kristalle sammeln). Belohnt werdet ihr aber nicht nur damit, eine pfiffige Idee selbst zu erleben, sondern vor allem mit den Dialogen zwischen En und London. Einen Eindruck über die rund erste Spielstunde könnt ihr euch im "Let's Try"-Video von GG-User Vampiro verschaffen