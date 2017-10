Divinity - Original Sin 2: Umfangreicher Patch fürs RPG veröffentlicht

PC Linux MacOS

Die besten Pralinen kommen nicht etwa aus der Schweiz, sondern natürlich aus Belgien! So gut Larians Rollenspiel Divinity - Original 2 (im Test) aber bereits zum Release war, Raum für Verbesserungen gibt es immer. Seit kurzem steht für das RPG auf Steam und auf GOG.com ein neuer Patch zur Verfügung, der so einige kleinere und gröbere Fehler fixt.

Seit dem Release ihres RPG-Epos Divinity - Original Sin 2 am 14. September verbessern die Larian Studios den Rollenspiel-Titel kontinuierlich mit weiteren Updates. Heute wurde ein dritter und zudem umfangreicher Patch veröffentlicht.

Im Rahmen des Updates 3.0.146.559 (wer denkt sich solche Bezeichnungen eigentlich aus?) werden diverse allgemeine Bugs korrigiert, aber auch bestimmte Funktionen in den Bereichen, Sound, Modding oder dem sogenannten "Game Master"-Modus werden verbessert. Zu den Korrekturen gesellen sich zudem Fixes im Bereich des User Interfaces.

Divinity - Original Sin 2 wurde am 14. September in der finalen Version veröffentlicht. Dem Launch der finalen Fassung ging eine ziemlich genau einjährige Early-Access-Phase bei Steam sowie eine Kickstarter-Kampagne voraus, bei der das belgische Studio mehr als zwei Millionen US-Dollar im Rahmen des Crowdfundings einnehmen konnte (wir berichteten).