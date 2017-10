FIFA 18 verdrängt Destiny 2 in Verkaufscharts von der Spitze

PC Switch 360 XOne PS3 PS4

FIFA 18 ab 50,00 € bei Amazon.de kaufen.

Electronic Arts konnte für FIFA 18 (im Test) fast schon erwartungsgemäß eine starke erste Verkaufswoche erreichen. Laut dem Marktforschungsinstitut GfK Entertainment konnte sich die Fußball-Simulation sowohl auf PlayStation als auch auf Xbox One nicht nur Platz 1, sondern mit der sogenannten "Ronaldo Edition", die einige digitale Extras umfasst, auch jeweils Platz 2 für sich verbuchen. Damit verdrängt FIFA 18 den Spitzenreiter der vergangenen Wochen, Bungies Action-MMO Destiny 2, auf Platz 3 der PS4-Charts. Auf der Xbox One geht es noch einen weiteren Platz nach hinten, da sich das (hierzulande aufgrund des Feiertags erst seit dem 4.10. offiziell im Handel verfügbare) Rennspiel Forza Motorsport 7 (im Test) hinter FIFA 18 aufs Treppchen gesellt.

Auf PC erklomm laut GfK Creative Assemblys Strategiespiel Total War - Warhammer 2 mit deutlichem Vorsprung die Spitzenposition. Gefolgt wird Warhammer 2 vom PC-Charts-Dauergast Die Sims 4. Die drei Top-Platzierungen in den Verkaufscharts für Nintendo Switch gingen in der aktuellen Woche an Mario Kart 8, Mario + Rabbids - Kindom Battle und Pokémon Tekken DX – für FIFA 18 reicht es hier nur für Platz 6. In den 3DS-Charts setzte sich Miitopia an der Spitze fest. Gefolgt wird das Spiel von Charts-Neueinsteiger Yokai Watch 2 - Geistige Geister und Metroid - Samus Returns.