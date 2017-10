The Evil Within 2: PC-Systemvoraussetzungen bekannt gegeben

PC XOne PS4

Betriebssystem: Windows 7 (64-Bit)

Prozessor: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320

Grafikkarte: Nvidia GTX 660 (2 GB) / AMD HD 7970 (3 GB)

Arbeitsspeicher: 8 GB

Festplattenspeicher: 40 GB

Betriebssystem: Windows 10 (64-Bit)

Prozessor: Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600X

Grafikkarte: Nvidia GTX 1060 6 GB / AMD RX 480 8 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB

Festplattenspeicher: 40 GB

Bis zum Release von, der Fortsetzung vonSurvival-Horrorspiel The Evil Within (im Test: Note 8.5 ) ist es nicht mehr lange hin. Darin spielt ihr erneut Sebastian Castellanos, der sich in Sequel auf die Suche nach seiner geliebte Tochter Lily macht, um sie vor dem Bösen zu bewahren. Die Organisation Mobius könnte sich bei diesem Unterfangen als hilfreich erweisen. Allerdings sind mit dem damit verknüpften STEM-System auch Gefahren verknüpft, mit denen ihr euch im Spiel unausweichlich auseinandersetzen müsst.Doch eine Frage bleibt. Wie viel verlangt The Evil Within 2 eigentlich PC-Spielern hardwaretechnisch ab? Die Antwort gibt es seit kurzem. Details dazu erfahrt ihr in den minimalen und empfohlenen Systemkompontenten weiter unten.The Evil Within 2 erscheint am Freitag, den 13. Oktober 2017 für die Plattformen PC, Xbox One und PlayStation 4. Per se könnte es für ein Horror-Spiel wohl kaum ein geeigneteres Releasedatum geben. Ob das Spiel etwas taugt oder nicht, erfahrt ihr ihr zeitnah zum Release im Testbericht auf GamersGlobal.