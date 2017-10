PC XOne PS4

Der Jagderfolg ist zum Greifen nah.

Waidmanns Heil!

Mit den Freunden ist nicht zu spaßen. Auch Angriffe der Tiere sind möglich.

Jagen - nicht leicht gemacht

Kein Wimmelbild, sondern Suchbild in der reinen Natur.

Fazit

Jagdsimulator (auch für PC, PS4)

Einzel- und Koopmodus

Für geduldige Menschen perfekt geeignet

Preis am 10.10.2017: 39,99 Euro

In einem Satz: Die Natur genießen und schützen

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut., entwickelt von Expansive Worlds, ist auf den ersten, flüchtigen Blick ein Spiel, in dem es darum geht, jagend durch die Wälder zu ziehen, der Beute aufzulauern und sie zur Strecke zu bringen. Warum dem aber nicht so ist, wir uns recht bald eher als Wildhüter verstehen und einen langen Atem und verdammt gutes Schuhwerk brauchen, klären wir im heutigen Arcade-Check.Wir starten in den USA. In einem Gebiet mit mittelgroßen Gebirgen, ein paar Seen und ordentlichem Waldbewuchs treten wir unseren Dienst als Jäger an und kümmern uns ab sofort um das Jagdrevier. Wer jetzt hofft, dass ihm hier ein Gewehr in die Hand gedrückt wird, damit er den Wald schnellstmöglich von jeglichem Getier befreit, braucht gar nicht erst weiterzulesen. Denn damit hat The Hunter - Call of the Wild nur sehr wenig zu tun. Vielmehr geht es darum, Spuren zu lesen, das Verhalten der jeweils zu jagenden Tierart zu studieren und vor allem eine Menge Geduld mitzubringen, wollen wir ein erfolgreicher Jäger und Hüter sein.Aber der Reihe nach. Zunächst machen wir uns mit unserem Hunting Mate vertraut. Darunter versteht der gemeine Waidmann ein technisches Gerät, das als digitale Landkarte dient. Es zeigt uns wichtige Wegpunkte und Hotspots an und versorgt uns mit allerlei nützlichen Informationen zu Flora und Fauna. Zudem markiert es die Laufrichtungen einzelner Tiere, sobald wir diese aufgespürt haben.Die ersten Aufgaben gestalten sich dementsprechend einfach. Wir sollen zunächst eine Spur aufnehmen und das Wild zur Strecke bringen. Anschließend die Trophäe bestätigen, die Beute aufbrechen und uns im Anschluss zur Jagdhütte begeben, an der wir neue Ausrüstung kaufen, Ressourcen auffüllen oder einfach schlafen können.Die erste Spur, die wir ausmachen, ist die eines Weißwedelhirsches. Wir folgen der groben Fährte und finden schon recht bald weitere Hufabdrücke des Tieres. Wieder ein paar Meter weiter finden wir die Losung, also die Hinterlassenschaften des Hirsches, die uns als "gerade eben" fallen gelassen angezeigt werden. Der Hirsch muss also ganz in der Nähe sein. Nun heißt es vorsichtig agieren. Wir kauern uns ins Gras und blicken durch unser Fernglas. Es ist mucksmäuschen still. Dann links von uns ein Geräusch. Wir drehen uns in die Richtung, können aber nichts erkennen. Wir sehen uns weiter um. Da, im Unterholz bewegt sich etwas. Wir erblicken in circa 50 Metern Entfernung ein Geweih, das sich gut getarnt langsam durchs Gebüsch schiebt. Wir markieren das Tier per Knopfdruck auf den X-Button und wechseln vom Fernglas zum Gewehr. Robbend nähern wir uns der Beute. Es ist totenstill, nur der Wind weht in den Baumwipfeln. Wir knien uns hin und legen an. Aber der Wind dreht sich, der Hirsch nimmt unsere Witterung auf, blickt in unsere Richtung und bricht von der einen zur anderen Sekunde aus und ist verschwunden. Die Jagd beginnt von vorn.So wird es uns häufiger in The Hunter - Call of the Wild ergehen. Ein Großteil unserer Aufgaben, egal ob wir ein Tier zur Strecke bringen, es beobachten oder fotografieren müssen, werden wir damit verbringen, Spuren zu verfolgen und durch unser Fernglas zu blicken. Die Tiere warten nicht darauf, dass wir zu ihnen kommen, um unserer Profession nachzukommen. Es kann auch mal gut eine Stunde vergehen, bis wir überhaupt ein Tier zu Gesicht bekommen. Wenn wir dann keinen sauberen Blattschuss anbringen können, verfolgen wir das Tier im Anschluss mitunter noch mehrere Kilometer, bis wir den Kadaver schlussendlich vorfinden und unseren Abschuss bestätigen können.Wie dem auch sei, irgendwann sind wir erfolgreich. Nun können wir zur Hütte gehen, dort unserere Fähigkeiten verbessern, neues Equipment wie Waffen oder Munition, ein Zelt, oder was man sonst zur Jagd braucht, erwerben und den nächsten Auftrag annehmen. Das Prozedere ist bekannt. Fährte aufnehmen, Tier aufspüren, Auftrag erledigen. Einige Tiere lassen sich nur zu speziellen Tages- und Nachtzeiten blicken, andere finden wir nur an besonderen Stellen. Die Artenvielfalt könnte definitiv etwas üppiger ausfallen. Damwild, Bären, Füchse, Bisons und Kojoten sind unter anderem zwar enthalten, jedoch fehlt jegliches Kleingetier wie Hasen oder sonstiges.Grafisch ist The Hunter - Call of the Wild wirklich sehr schön gestaltet. Die Wälder, mit ihren Lichtungen und dem dichten Baumbestand sind genauso stimmig wie die Wasserflächen und die Berge. Sobald wir einen Fuß in unser Revier setzen, kommt sofort ein Abenteuer- und Entdeckerdrang auf, der uns vorantreibt. Wer dann noch über einen Jagdtrieb verfügt, ist genau richtig. Wir entspannen beim Umherwandern und genießen die Natur in all ihren Facetten und Farben. Musikalisch wird The Hunter kaum untermalt. Die einzige Geräuschkulisse bietet der Wald. Wenn wir so an das Spiel rangehen, erhaltet wir ein einmaliges Erlebnis, das uns immer wieder zurückkehren lässt. Spieler, die auf mehr Action stehen, sollten sich besser etwas anderes suchen. Selbsthat da mehr zu bieten.The Hunter - Call of the Wild ist ein feines Spiel, das sich den Themen Naturschutz, Artenerhaltung, aber auch der Jagd annimmt und uns ohne erhobenen Zeigefinger auf einige Missstände im heutigen Umgang mit der Umwelt hinweist. Nichtsdestotrotz ist und bleibt es ein Spiel. Wer Tiere auch virtuell nicht töten mag, sollte die Finger von The Hunter lassen.