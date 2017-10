Psychonauts 2: Neues Entwicklervideo zeigt erstes spielbares Areal

PC XOne PS4 Linux MacOS

Double Fine Productions hat ein neues Entwicklervideo zu seinem via Fiq.co finanzierten Action-Adventure Psychonauts 2 veröffentlicht. In diesem zeigen die Macher ein erstmals komplett spielbares Areal, das später auch im fertigen Spiel auftauchen wird. Dabei handelt es sich um den Steinbruch, in dem die Psychonauts ihr Hauptquartier aufgeschlagen haben. Bei diesem Bereich hat das Team erstmals alle wichtigen Gameplay-Elemente (wie einen steuerbaren Charakter, Quests, Benutzeroberfläche, Kampf, einige Dialoge und Soundeffekte und sogar eine erste Zwischensequenz) zusammengefügt, um zu sehen, wie diese als Ganzes funktionieren.

Laut Lead Director Zak McClendon soll der Bereich euch im fertigen Spiel rund eine bis eineinhalb Stunden lang beschäftigen. Wie er betont, sei dieser noch weit von seinem finalen Zustand entfernt, auch wenn hier erstmals alle Schlüsselelemente enthalten sind. In dem Video bekommt ihr auch einen kleinen Vorgeschmack auf die musikalische Untermalung, die wie schon beim Vorgänger, vom Komponisten Peter McConnell beigesteuert wird. Psychonauts 2 wird im kommenden Jahr für PC, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 erscheinen.